Ароматна спеція віджене голубів з саду чи дачі: поради експертів

Голуби не дарма заслужили погану репутацію. Ці птахи раді харчуватися культурами у садах та іншими видами фауни на подвір’ях.

Птахи, як правило, шукають будь-який їстівний продукт із родини капустяних, але також сміливо харчуються квітами в саду, залишаючи за собою непривабливі сліди руйнування. Однак їх можна вигнати за допомогою спецій, повідомляє Express.co.uk.

Через те, що птахи не люблять сильних запахів, їх легше відлякати від садів та дач основними продуктами кухні. Йдеться про корицю та перець чилі.

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Щоб запобігти проникненню голубів у сад, використовуйте корицю, або перцеву м’яту, або кайенський перець. Ці спеції треба змішати з водою та розприскати по ділянці.

Можна також розставити невеликі контейнери зі спеціями навколо підвіконь у будинку або на околиці свого саду.

Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.

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