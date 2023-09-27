Ароматная специя отгонит голубей из сада или дачи: советы экспертов

Голуби не зря заслужили плохую репутацию. Эти птицы рады питаться культурами в садах и другими видами фауны во дворах.

Птицы, как правило, ищут любой съедобный продукт из капустной семьи, но также смело питаются цветами в саду, оставляя за собой неприглядные следы разрушения. Однако их можно изгнать с помощью специй, сообщает Express.co.uk.

Так как птицы не любят сильных запахов, их легче отпугнуть от садов и дач основными продуктами кухни. Речь идет о корице и перце чили.

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Чтобы предотвратить проникновение голубей в сад, используйте корицу, или перечную мяту, или кайенский перец. Эти специи нужно смешать с водой и разбрызгивать по участку.

Также можно расставить небольшие контейнеры со специями вокруг подоконников в доме или на окраине своего сада.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

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