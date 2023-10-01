Арта 'Сталевого кордону' вразила взводний опорний пункт російських бойовиків (відео)

На одному з напрямків фронту артилерія бійців "Сталевого Кордону" продовжує нищити російських бойовиків.

Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, розвідники вирахували розташування взводного опорного пункту росіян й передали координати артилеристам штурмової бригади "Сталевий Кордон".

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ДПСУ показала відео ліквідації ВОП.

Зазначається, що "сталеві воїни" кількома влучними пострілами знищили позицію окупантів.

"Артилеристи штурмової бригади "Сталевий Кордон" кількома влучними пострілами знищили ВОП ворога та в черговий раз нагадали окупантам – ми завжди поруч", – прокоментували це відео у ДПСУ.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію "Бариня". На українську сторону перейшов російський військовий, лейтенант ЗС рф Данііл Алфьоров. Російський льотчик перевів в Україну 11 російських військових.

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