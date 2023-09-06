Артилеристи знищили скупчення російської піхоти під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати живу силу ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, запеклі бої тривають на Бахмутському напрямку.

Артилеристи третьої штурмової бригади знищили скупчення ворожої піхоти. Про це повідомили на каналі ОШБ у Telegram.

"Здійснюємо удари по скупченню живої сили ворога під час пересування. Росіяни намагались сховатися у напіврозбитих будівлях, але артилерійський снаряд дістав їх і там", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: ССО безпілотником "відмінусували" гаубицю Д-30 окупантів (ефектне відео)

На відео, знятому аеророзвідниками РУП "Шершень" з 2-го штурмового батальйону, можна побачити пересування загарбників. На наступних кадрах видно, як артилеристи завдали точних ударів по місцю скупчення окупантів.

Точний час та місце знищення російської піхоти не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!