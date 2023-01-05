Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким у січні посміхнеться кохання: вони позбудуться самотності

Січень обіцяє чудові моменти для романів і допоможе знайти пару самотнім людям. Найбільше пощастить представникам чотирьох знаків зодіаку.

Астрологи прогнозують, що самотні власники певних знаків зустрінуть протягом січня ту людину, яку дуже давно чекали. Кохання буквально стукатиме у двері.

Лев

Венера, починаючи з 3 січня, буде навпроти вас, у будинку ваших стосунків і ви побачите збільшення своєї популярності. Левам вдасться стати центром уваги протилежної статі, що принесе нові знайомства та контакти всіх видів. Сильний потяг, швидше за все, закінчиться взаємним коханням і створенням відносин з сильними елементами пристрасті.

Терези

Січень піднімає ваші акції, на біржі кохання, до висот. Багато кандидатів з’являться на вашому шляху, щоб зіграти важливу роль у вашому житті, тому тримайте очі відкритими. Грайте, фліртуйте, розважайтеся і зовсім скоро ви знайдете собі пару.

Козеріг

Ви змушені вийти зі своєї шкаралупи, завести нові знайомства, показати себе з кращого боку, а також зробити перший крок до людини, яка вам дійсно подобається, і отримати позитивну відповідь. Тому дуже ймовірно, що ви об’єднаєтеся в пару, і що ці стосунки стануть "офіційними" в якийсь момент у найближчому майбутньому.

Рак

Ви матимете великий успіх у протилежної статі, будете притягувати, як магніт. Хтось із тих, хто буде на вашому емоційному боці, зуміє потрапити у ваше ліжко, а також у ваше серце. Досить вірогідним є зав’язування гарячого роману, який також призведе до стосунків.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали який день у 2023 році стане найкращим для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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