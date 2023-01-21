Астрологи назвали три знаки зодіаку, які відмовляються від кохання у січні

Три знаки зодіаку відмовлятимуться від кохання під час Сонця у Водолії, починаючи з 20 січня 2023 року. Вони не "відкидають любов" на емоційному рівні, а лише те, що є фальшивою любов’ю або любов’ю, яка не підходить для них.

Сонце у Водолії проливає світло на справжню поведінку та допомагає нам відсіяти те, що ми вважаємо підробкою чи фальшивкою. Астрологи назвали знаки, які позбудуться зайвої "любові"

Близнюки

Насправді ви погодилися на набагато менше, ніж заслуговуєте, через минулі проблеми, через які вам не вистачало самоповаги. Сонце у Водолії дуже сильно намагається змусити вас побачити те, що чітко у вас перед обличчям: ви повинні піти від людини, яка стверджує, що любить вас, тому що вона цього не робить.

Ви повинні бути тим, хто відмовить тут, Близнюки, і хоча це може змусити вас почуватися некомфортно та незатишно, це той день, коли ви наберетеся сміливості серйозно відмовити. Бережіть себе та говоріть зараз.

Лев

Через те, що ви такі відкриті, ви зазвичай відразу кидаєтеся на те, як хтось уявляє себе. Схоже, хтось продав вам ідею, що вони та чудова людина, з якою ви повинні проводити весь свій час. Ви не знаєте, що ця людина використовує вас, і якби у неї була мілісекунда, щоб втекти, вона б це зробила.

Вони лише за себе, а ваше серце на кону. Відкиньте "кохання", тому що глибоко в серці знаєте, що ви гідні справжньої любові, а не цього сміття з удаваною прихильністю.

Стрілець

Ви побачите, наскільки неправа людина, з якою ви у стосунках. Ви повинні рятуватися, Стрільці. Ви закохалися, і, зрештою, це не було коханням, і тепер вам належить розірвати це та виправити все.

Вас обманювали, і це неприємно. З Сонцем у Водолії, яке вас підтримує, ви зрозумієте, що вам не потрібно це приймати. Зробіть собі послугу; підійдіть до цього брехуна і скажіть їм піти геть.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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