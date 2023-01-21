Астрологи назвали три знака зодиака, которые откажутся от любви в январе

Три знака зодиака будут отказываться от любви во время Солнца в Водолее, начиная с 20 января 2023 года. Они не "отвергают любовь" на эмоциональном уровне, а лишь то, что является фальшивой любовью или не подходящей для них любовью.

Солнце в Водолее проливает свет на настоящее поведение и помогает нам отсеять то, что мы считаем подделкой или фальшивкой. Астрологи назвали знаки, которые избавятся от излишней "любви"

Близнецы

На самом деле вы согласились на гораздо меньше, чем заслуживаете, из-за прошлых проблем, из-за которых вам не хватало самоуважения. Солнце в Водолее очень сильно пытается заставить вас увидеть то, что четко у вас перед лицом: вы должны уйти от человека, утверждающего, что любит вас, потому что он этого не делает.

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Вы должны быть тем, кто откажет здесь, Близнецы, и хотя это может заставить вас чувствовать себя некомфортно и неуютно, это тот день, когда вы наберетесь смелости серьезно отказать. Берегите себя и говорите сейчас.

Лев

Из-за того, что вы так открыты, вы обычно сразу бросаетесь на то, как кто-то представляет себя. Похоже, кто-то продал вам идею, что они замечательный человек, с которым вы должны проводить все свое время. Вы не знаете, что этот человек использует вас, и если бы у него была миллисекунда, чтобы убежать, он бы это сделал.

Они только за себя, а ваше сердце на кону. Отбросьте "любовь", потому что глубоко в сердце знаете, что вы достойны настоящей любви, а не этого мусора с притворной привязанностью.

Стрелец

Вы увидите, насколько неправ человек, с которым вы в отношениях. Вы должны спасаться, Стрельцы. Вы влюбились, и, наконец, это не было любовью, и теперь вам предстоит разорвать это и исправить все.

Вас обманывали, и это неприятно. С Солнцем в Водолее, которое вас поддерживает, вы поймете, что вам это не нужно принимать. Окажите себе услугу; подойдите к этому лжецу и скажите им уйти.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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