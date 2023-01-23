Астрологи назвали знаки зодіаку, які найчастіше одержимі своїми колишніми: вони не вміють відпускати

Відпустити когось, кого ти любив, ніколи не буває легко, особливо якщо ти не хотів, щоб стосунки припинилися, але деяким людям це може бути важче, ніж іншим. Знавці вважають, що до цього причетна астрологія.

Астрологи назвали знаки зодіаку, які бувають занадто одержимі своїми колишніми. Ці люди не можуть припинити стежити за ексами у соціальних мережах.

Телець

Тельці надзвичайно лояльні за своєю природою, що посилює їхню потребу знати, чим займаються їхні колишні, незалежно від того, пройшов місяць після розриву чи п’ять років. Від першого кохання до просто випадкових зв’язків, цей знак має тенденцію стежити за минулими коханцями – часто заради чистої ностальгії, а не заради будь-чого мерзенного.

Діва

Діви відомі своїм невпевненим та тривожним характером, і вони будуть бити себе, коли з ними трапляється щось негативне, особливо розрив. Діви настільки самокритичні, що сприймають розрив як негативне відображення себе. Знак страждатиме через усе те, що вони зробили неправильно, і те, як вони могли зробити набагато більше, щоб врятувати стосунки, хоча насправді деякі речі просто не працюють.

Водолій

Цей розумний і творчий знак має і духовну сторону. Вони часто вірять у такі речі, як споріднені душі та долю, тому, коли стосунки складаються не так, як вони хотіли, вони можуть стати трохи нав’язливими. Через це Водолії можуть сильно зациклюватися на колишніх і постійно хочуть перевіряти, що вони задумали.

Лев

Левам подобається бути в центрі уваги, і вони отримують миттєве задоволення. Коли вони переживають розрив, вони часто перевіряють акаунти своїх колишніх у соціальних мережах, щоб переконатися, що вони є справжніми переможцями розставання. Через цю самовпевненість Леви, швидше за все, перевіряють соціальні мережі своїх колишніх, щоб переконатися, що вони не затьмарені.

Риби

Риби – безнадійні романтики, які часто неймовірно важко западають на тих, хто виявляє до них співчуття та любов. Будучи одним із найбільш емоційних і чутливих знаків зодіаку, їм важко рухатися далі, коли це потрібно. Коли стосунки закінчуються, цей знак намагається перевірити свого колишнього в надії, що одного дня зможе повернути його.

Скорпіон

Цей знак швидко закохається, але йому також буде особливо важко відпустити. Коли у них є шанс дізнатися про місцеперебування колишнього коханого, вони кинуться до цього з головою вперед, що робить їх знаком зодіаку, який, швидше за все, буде одержимий колишнім. Оскільки розставання може викликати у Скорпіонів такі сильні емоції, вони можуть захопитися розмовами про свого колишнього з будь-ким, хто бажає їх слухати.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!