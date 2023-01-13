Астрологи назвали знаки зодіаку, які ризикують набрати вагу у 2023 році

У 2023 році ці знаки побачать свій апетит. Можливо, ви досі суворо дотримувалися дієти, а у 2023 році ви почнете розслаблятися та відмовитися від опору.

За словами астрологів, на це вплине Юпітер. Планета спонукатиме деякі знаки піддатися смаковим спокусам або їсти більше шкідливої ​​їжі.

Овен та Телець

І Овен, і Телець ризикують побачити у 2023 році неприємні цифри на вагах, і Юпітер відповідатиме за це. Овни повинні бути дуже обережними зі своїм раціоном до травня, а Тельці – з травня і протягом усього 2023 року. І це тому, що поки Юпітер перебуває в їхньому знаку та в їхньому 1-му домі, це спонукатиме їх якомога більше насолоджуватися життям.

Іншими словами, вони будуть прагнути більше виходити на вулицю, а це означає, що вони споживатимуть зайву їжу, шкідливу їжу або багато напоїв. З іншого боку, оскільки Юпітер є планетою, яка "зростає", наявність його у вашому першому домі автоматично змушує вас "роздуватися" та легше набирати вагу.

Скорпіон та Стрілець

З Юпітером у 6-му домі, Стрільці та Скорпіони розслабляться, не будуть так багато займатися фізичними вправами, вони матимуть більшу схильність до їжі та напоїв і загалом нехтуватимуть своєю дієтою та своїм пресом. Будьте дуже обережні, тому що з Юпітером вони можуть набрати чимало кілограмів, навіть не усвідомлюючи цього, а потім побігти їх скинути.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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