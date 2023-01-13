Астрологи назвали знаки зодиака, рискующие набрать вес в 2023 году

В 2023 году эти знаки увидят аппетит. Возможно, вы все еще строго соблюдали диету, а в 2023 году вы начнете расслабляться и отказаться от сопротивления.

По словам астрологов, на это повлияет Юпитер. Планета будет побуждать некоторые знаки поддаться вкусовым соблазнам или есть больше вредной пищи.

Овен и Телец

И Овен, и Телец рискуют увидеть в 2023 году неприятные цифры на весах, и Юпитер будет отвечать за это. Овны должны быть очень осторожны со своим рационом до мая, а Тельцы – с мая и в течение всего 2023 года. И это потому, что пока Юпитер находится в их знаке и в их 1-м доме, это побуждает их как можно больше наслаждаться жизнью.

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Иными словами, они будут стремиться больше выходить на улицу, а это значит, что они будут употреблять в пищу лишнюю пищу, вредную пищу или много напитков. С другой стороны, поскольку Юпитер является "растущей планетой", наличие его в вашем первом доме автоматически заставляет вас "раздуваться" и легче набирать вес.

Скорпион и Стрелец

С Юпитером в 6-м доме, Стрельцы и Скорпионы расслабятся, не будут так много заниматься физическими упражнениями, у них будет большая склонность к еде и напиткам и вообще пренебрегать своей диетой и своим прессом. Будьте очень осторожны, потому что с Юпитером они могут набрать немало килограммов, даже не отдавая себе в этом отчета, а затем побежать их сбросить.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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