Астрологи назвали знаки зодіаку, які ризикують набрати вагу у 2023 році
У 2023 році ці знаки побачать свій апетит. Можливо, ви досі суворо дотримувалися дієти, а у 2023 році ви почнете розслаблятися та відмовитися від опору.
За словами астрологів, на це вплине Юпітер. Планета спонукатиме деякі знаки піддатися смаковим спокусам або їсти більше шкідливої їжі.
Овен та Телець
І Овен, і Телець ризикують побачити у 2023 році неприємні цифри на вагах, і Юпітер відповідатиме за це. Овни повинні бути дуже обережними зі своїм раціоном до травня, а Тельці – з травня і протягом усього 2023 року. І це тому, що поки Юпітер перебуває в їхньому знаку та в їхньому 1-му домі, це спонукатиме їх якомога більше насолоджуватися життям.
Іншими словами, вони будуть прагнути більше виходити на вулицю, а це означає, що вони споживатимуть зайву їжу, шкідливу їжу або багато напоїв. З іншого боку, оскільки Юпітер є планетою, яка "зростає", наявність його у вашому першому домі автоматично змушує вас "роздуватися" та легше набирати вагу.
Скорпіон та Стрілець
З Юпітером у 6-му домі, Стрільці та Скорпіони розслабляться, не будуть так багато займатися фізичними вправами, вони матимуть більшу схильність до їжі та напоїв і загалом нехтуватимуть своєю дієтою та своїм пресом. Будьте дуже обережні, тому що з Юпітером вони можуть набрати чимало кілограмів, навіть не усвідомлюючи цього, а потім побігти їх скинути.
Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.
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