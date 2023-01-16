Астрологи пояснили, як закінчення ретроградного Марса 2023 року вплине на знаки зодіаку: зміни відчутні вже зараз

Ретроградний Марс у 2023 році закінчився 12 січня та повернувся до прямого руху. Він був ретроградним у Близнюках з 30 жовтня 2022 року, і ця планета самовпевненості, пристрасті та боротьби відповідає за все, від рівня нашої енергії до наших плотських інстинктів.

Коли Марс проходить через мінливих, допитливих і допитливих Близнюків, виникає колективний шум думок, розмов і внутрішнього діалогу, який майже неможливо ігнорувати. Астрологи поділилися прогнозом для всіх знаків зодіаку та пояснили, які зміни чекають попереду.

Овен

Уважно подивившись на динаміку ваших миттєвих обмінів, ви нарешті готові застосувати абсолютно новий підхід. Марс є вашим небесним володарем, тому, якщо ви відчуваєте млявість або втрату натхнення, ви отримаєте свою енергію назад.

Телець

Ретроградний Марс підкреслював застарілі уявлення та історії про ваші здібності заробляти гроші та почуття власної гідності. Те саме стосується подвійності ваших звичок витрачати, особливо для тих із вас, хто коливається між накопиченням і надмірними витратами. Немає потреби порівнювати себе чи свою ситуацію з іншими, і ви побачите це на власні очі.

Близнюки

Останні кілька тижнів були для вас цікавим досвідом. Ви дісталися до кореня своїх бажань. Після довгих роздумів ви готові взяти на себе ініціативу та впевнено розставити пріоритети.

Рак

Вам важко точно визначити, чого ви справді бажаєте й прагнете. Це підкреслив ретроградний Марс. Зайшовши всередину себе та зібравши необхідне розуміння, ви не тільки більше усвідомлюєте себе, але й більше довіряєте власній інтуїції.

Лев

Ретроградний Марс торкнувся вашого 11-го дому суспільства, асоціацій і почуття причетності до світу, що спонукало вас задуматися про подвійність вашого індивідуального вираження проти вродженого бажання вписуватися. Однак це принесло вам перспективу, яка зараз заохочує вас спілкуватися з тими, хто надихає, і виявляти в собі найкраще.

Діва

Чи брати на себе ініціативу, чи триматися тихо, було постійним питанням під час ретроградного Марса, оскільки це висвітлило ваш 10-й дім влади та громадську репутацію. Однак, визначивши свої професійні пріоритети та відновивши свої захоплені проекти, ви готові приступити до роботи.

Терези

Марс спонукав вас повторити свої кроки та переглянути свої системи переконань. Цей період роздумів також підкреслив подвійність ваших зв’язків і філософію, що стоїть за вашими зобов’язаннями. Тепер ви бачите речі в новому світлі, що полегшує рух вперед.

Скорпіон

Вам було запропоновано зайти всередину себе та стати більш розбірливими у своїх інвестиціях. Тепер ви не тільки готові говорити про свій пригнічений гнів, але й вирішити, чи хочете ви рухатися вперед у виконанні певного зобов’язання.

Стрілець

Хоча у вас ніколи не було проблем із тим, щоб говорити правду, ретроградний Марс не залишив вам іншого вибору, окрім як зіткнутися з інформацією, яку ви могли свідомо чи несвідомо упустити від другої половинки, чи робочого партнера. Зараз Марс дає вам можливість самоствердитися та ризикнути.

Козеріг

Марс спонукав вас зробити необхідну паузу у вашій повсякденній рутині, щоб поміркувати над "історією" або внутрішнім діалогом навколо ваших звичок, рівня продуктивності, а також атмосфери вашого дня. Сьогодні ви розумієте, як зробити своє життя легшим і менш напруженим. Настав час втілювати план у життя.

Водолій

Ретроградний Марс торкнувся вашого п’ятого будинку творчого самовираження, пристрасних проектів і індивідуальної автентичності, спонукаючи вас подумати про подвійність бажання бути захоплюваним і визнаним. Тепер, коли ви обміркували історію своїх творчих роздумів і те, як ви виражаєте ці унікальні дари своєму найближчому оточенню, ви готові максимально реалізувати свій потенціал.

Риби

Енергія, що оточує ваше скромне житло, сімейна динаміка та те, що змушує вас відчувати себе в безпеці, ймовірно, були найголовнішими, але тепер, коли ви стали краще усвідомлювати ці моделі мислення, ви готові змінити наратив для себе та заради своїх майбутніх дітей.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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