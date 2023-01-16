Астрологи объяснили, как окончание ретроградного Марса 2023 повлияет на знаки зодиака: изменения ощутимы уже сейчас

Ретроградный Марс в 2023 году закончился 12 января и вернулся в прямое движение. Он был ретроградным в Близнецах с 30 октября 2022 года, и эта планета самоуверенности, страсти и борьбы отвечает за все от уровня нашей энергии до наших плотских инстинктов.

Когда Марс проходит через изменчивых, любознательных и любознательных Близнецов, возникает коллективный шум мыслей, разговоров и внутреннего диалога, почти невозможно игнорировать. Астрологи поделились прогнозом для всех знаков зодиака и объяснили, какие изменения предстоят впереди.

Овен

Внимательно посмотрев на динамику ваших мгновенных обменов, вы наконец-то готовы применить совершенно новый подход. Марс является вашим небесным владыкой, поэтому, если вы чувствуете вялость или потерю вдохновения, вы получите свою энергию назад.

Видео дня

Телец

Ретроградный Марс подчеркивал устаревшие представления и истории о ваших способностях зарабатывать деньги и чувства собственного достоинства. То же касается двойственности ваших привычек тратить, особенно для тех, кто колеблется между накоплением и чрезмерными затратами. Нет необходимости сравнивать себя или свою ситуацию с другими, и вы увидите это своими глазами.

Близнецы

Последние несколько недель были вам интересным опытом. Вы добрались до корня своих желаний. После долгого размышления вы готовы взять на себя инициативу и уверенно расставить приоритеты.

Рак

Вам трудно точно определить, чего вы действительно хотите и хотите. Это выделил ретроградный Марс. Зайдя внутрь себя и собрав необходимое понимание, вы не только больше осознаете себя, но больше доверяете собственной интуиции.

Лев

Ретроградный Марс коснулся вашего 11-го дома общества, ассоциаций и чувства причастности к миру, что побудило вас задуматься о двойственности вашего индивидуального выражения против врожденного желания вписываться. Однако это принесло вам перспективу, которая сейчас поощряет вас общаться с вдохновляющими и проявлять в себе лучшее.

Дева

Или брать на себя инициативу или держаться тихо, было постоянным вопросом во время ретроградного Марса, поскольку это осветило ваш 10-й дом власти и общественную репутацию. Однако, определив свои профессиональные приоритеты и возобновив свои восторженные проекты, вы готовы приступить к работе.

Весы

Марс заставил вас повторить свои шаги и просмотреть свои системы убеждений. Этот период размышлений также подчеркнул двойственность ваших связей и философию, стоящую по вашим обязательствам. Теперь вы видите вещи в новом свете, что облегчает движение вперед.

Скорпион

Вам было предложено зайти в себя и стать более разборчивыми в своих инвестициях. Теперь вы не только готовы говорить о своем подавленном гневе, но и решить, хотите ли вы двигаться вперед в исполнении определенного обязательства.

Стрелец

Хотя у вас никогда не было проблем с тем, чтобы говорить правду, ретроградный Марс не оставил вам другого выбора, кроме как столкнуться с информацией, которую вы могли сознательно или бессознательно упустить от второй половинки или рабочего партнера. Сейчас Марс дает вам возможность самоутвердиться и рискнуть.

Козерог

Марс побудил вас сделать необходимую паузу в вашей повседневной рутине, чтобы поразмышлять над "историей" или внутренним диалогом вокруг ваших привычек, уровня производительности, а также атмосферы вашего дня. Сегодня вы понимаете, как сделать свою жизнь более легкой и менее напряженной. Пора воплощать план в жизнь.

Водолей

Ретроградный Марс коснулся вашего пятого дома творческого самовыражения, страстных проектов и индивидуальной подлинности, побуждая вас подумать о двойственности желания быть увлекаемым и признанным. Теперь, когда вы обдумали историю своих творческих размышлений и то, как вы выражаете эти уникальные дары своему ближайшему окружению, вы готовы максимально реализовать свой потенциал.

Рыбы

Энергия, окружающая ваше скромное жилье, семейная динамика и заставляющая вас чувствовать себя в безопасности, вероятно, были самыми главными, но теперь, когда вы стали лучше осознавать эти модели мышления, вы готовы изменить нарратив для себя и ради своих будущих детей.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!