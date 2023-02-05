Астрологи розповіли, що зірки підготували на наступний тиждень: Терези – Риби

Новий тиждень, з 6 по 12 лютого, приходить одразу ж після повного Місяця у Леві. Коли його енергія вступає в симбіоз із повним місяцем, усе набуває непропорційної величини.

Вихідці з 12 сузір’їв зодіаку відчувають приплив свіжого повітря. і особливе бажання ревти. Астрологи розповіли, чого чекати другій половині зодіаку, від Терезів до Риб, протягом цього тижня.

Терези

Бажання контролювати все навколо може мати значний вплив на ваші стосунки з оточуючими. Ви боїтеся всіх розлякати і залишитися наодинці. Це почуття особливо вплине на вашу поведінку. На цей час обов’язково нейтралізуйте свої емоції.

Скорпіон

Цей тиждень буде досить насиченим на професійному рівні. Вам доведеться подвоїти зусилля, щоб забезпечити певну стабільність у цей період. Однак уникайте ризикованих інвестицій, оскільки результати не будуть хорошими.

Стрілець

Юпітер, ваш планетарний управитель, проходить через Овна прямо зараз і звільняє вас від утримання образ або негативних емоцій без особливих зусиль з вашого боку. Тим часом Венера в Рибах сприятливо вплине на ваші романтичні стосунки. Якщо ви самотні, зараз саме час познайомитися з новими людьми.

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Козеріг

Тиждень буде досить складним в особистому та професійному плані. Можуть виникнути конфлікти з колегами або родичами, і їх потрібно уникати за будь-якої ціни. Зберігайте спокій і уникайте непотрібних конфліктів, оскільки наслідки можуть бути досить важкими.

Водолій

Майбутній тиждень буде сповнений позитивних емоцій та красивих сюрпризів. Зірки посилають вам гарні настрої, і вам потрібно максимально використати їх. Удача супроводжує вам в особистій, професійній та фінансовій сферах.

Риби

З одного боку, Юпітер в Овні відкриває двері для нових можливостей і дозволяє створити для себе нові перспективи. З іншого боку, Венера залишається у вашому знаку і звільняє вас від неприємних емоцій, ситуацій і людей. Зміни настають і все добре.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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