Астрологи рассказали, что звезды подготовили на следующую неделю: Весы – Рыбы

Новая неделя, с 6 по 12 февраля, приходит сразу же после полной Луны во Льве. Когда его энергия вступает в симбиоз с полной луной, все приобретает непропорциональную величину.

Выходцы из 12 созвездий зодиака ощущают прилив свежего воздуха. и особое желание реветь. Астрологи рассказали, чего ждать второй половине зодиака, от Весов до Рыб, в течение этой недели.

Весы

Желание контролировать все вокруг может оказать значительное влияние на ваши отношения с окружающими. Вы боитесь всех распугать и остаться наедине. Это чувство особенно повлияет на ваше поведение. В настоящее время обязательно нейтрализуйте свои эмоции.

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Скорпион

Эта неделя будет достаточно насыщенной на профессиональном уровне. Вам придется удвоить усилия, чтобы обеспечить определенную стабильность в этот период. Однако избегайте рискованных инвестиций, поскольку результаты не будут хорошими.

Стрелец

Юпитер, ваш планетарный управляющий, проходит через Овна прямо сейчас и освобождает вас от удержания обид или отрицательных эмоций без особых усилий с вашей стороны. Тем временем Венера в Рыбах благоприятно окажет влияние на ваши романтические отношения. Если вы одиноки, сейчас самое время познакомиться с новыми людьми.

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Козерог

Неделя будет достаточно сложной в личном и профессиональном плане. Могут возникнуть конфликты с коллегами или родственниками, и их нужно избегать любой ценой. Сохраняйте спокойствие и избегайте ненужных конфликтов, поскольку последствия могут быть достаточно тяжелыми.

Водолей

Предстоящая неделя будет полна положительных эмоций и красивых сюрпризов. Звезды посылают вам хорошие настроения и вам нужно максимально использовать их. Удача сопровождает вас в личной, профессиональной и финансовой сфере.

Рыбы

С одной стороны, Юпитер в Овне открывает двери для новых возможностей и позволяет создать новые перспективы. Не считая того, Венера остается в вашем знаке и освобождает вас от противных чувств, ситуаций и людей. Изменения грядут и все хорошо.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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