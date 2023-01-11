Астрологи розповіли, як транзит Сатурна у Водолії вплине на кар'єру у 2023 році: Терези – Риби

Вже 17 січня 2023 року Сатурн перейде у Водолія із Козерога. Згідно з астрологією, цю планету вважають однією з найсильніших за своїм впливом на життя та долі людей.

Окрім цього Сатурн залишається у кожному знакові зодіаку близько двох з половиною років, через що його транзити знаменують собою важливі зміни. Астрологи розповіли, який вплив матиме цей перехід на кар'єру другої половини знаків зодіаку, від Терезів до Риб.

Терези

Очікується, що цей перехід принесе хороші часи у бізнесі та роботі. Ймовірно, ваша ефективність покращиться, що дасть вам нові можливості або підвищення в тій самій організації. Для тих, хто займається бізнесом, у кошик можуть прийти нові замовлення.

Сприятливий час для розширення бізнесу. Для будь-якої нової угоди вам радимо двічі подумати, а потім рухатися далі. Бажано не піддаватися спокусі заробити короткими шляхами.

Скорпіон

Для тих, хто працює, транзит Сатурна у 2023 році може виявитися дещо складним. Є можливість трансферу. Треба бути напоготові щодо роботи, інакше є шанси її втратити. Ті, хто бажає змінити поточну роботу або перейти на іншу, можуть очікувати новин з іншого міста чи іншого місця.

Ті, хто бере участь у будь-якій справі, повинні бути пильними та обережними. Їм рекомендується уникати будь-яких нових завдань під час транзиту.

Стрілець

Очікується, що транзит Сатурна буде позитивним для Стрільців, які займаються певним бізнесом або роботою. Працевлаштовані люди, швидше за все, отримають підвищення на поточному місці. Ті, хто шукає нову роботу, також можуть її отримати.

Є ймовірність того, що носій цього знаку поїде за кордон або будь-яке інше місце для робочої поїздки. Фаза виглядає сприятливою для тих, хто хоче створити стартап.

Козеріг

Коли 17 січня 2023 року Сатурн проходитиме у Водолії, він буде розташований у другому домі знака Козерога. Період виглядає вдалим для бізнесменів. Ймовірно, вони могли б досягти успіху в своїй роботі.

Тим, хто очікує підвищення, час виглядає вдалим. Можна отримати нову можливість або роботу. Є великі шанси досягти успіху в якійсь справі, яку ви плануєте.

Водолій

Сатурн принесе виклики для Водоліїв у бізнесі та роботі. Представники знака, які працюють, швидше за все, відчують підвищення робочого тиску. Відсутність співпраці буде видно з огляду на колег.

Астрологи радять поки що зберегти вашу поточну роботу. Навіть якщо ви готові залишити роботу, зберігайте стабільний темп. Роблячи нову інвестицію в бізнес, потрібно бути мудрим і обережним.

Риби

Транзит Сатурна буде періодом відчаю та розчарувань для Риб у роботі чи бізнесі. Здається, час підштовхує вас змінити поточну роботу. Швидше за все, вас переведуть на інше місце або на іншу посаду.

Для роботи може знадобитися поїхати за кордон. Астрологи також наполегливо радять у період транзиту утриматися від нових починань

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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