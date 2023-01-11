Астрологи рассказали, как транзит Сатурна в Водолее повлияет на карьеру в 2023 году: Весы – Рыбы

Уже 17 января 2023 Сатурн перейдет в Водолея из Козерога. Согласно астрологии, эта планета считается одной из самых сильных по своему влиянию на жизнь и судьбы людей.

Кроме этого, Сатурн остается в каждом знаке зодиака около двух с половиной лет, из-за чего его транзиты знаменуют собой важные изменения. Астрологи рассказали, какое влияние будет иметь этот переход на карьеру второй половины знаков зодиака, от Весов к Рыбам.

Весы

Ожидается, что этот переход принесет хорошее время в бизнесе и работе. Вероятно, ваша эффективность улучшится, что даст вам новые возможности или повышения в той же организации. Для тех, кто занимается бизнесом, в корзину могут прийти новые заказы.

Видео дня

Благоприятное время для расширения бизнеса. Для любого нового соглашения вам рекомендуем дважды подумать, а затем двигаться дальше. Желательно не поддаваться искушению заработать короткими путями.

Скорпион

Для работающих транзит Сатурна в 2023 году может оказаться несколько сложным. Есть возможность трансфера. Надо быть готовы к работе, иначе есть шансы ее потерять. Желающие изменить текущую работу или перейти на другую могут ожидать новостей из другого города или другого места.

Те, кто участвует в любом деле, должны быть внимательными и осторожными. Им рекомендуется избегать каких-либо новых задач во время транзита.

Стрелец

Ожидается, что транзит Сатурна будет положительным для Стрельцов, занимающихся определенным бизнесом или работой. Трудоустроенные люди, скорее всего, получат повышение на текущем месте. Те, кто ищет новую работу, тоже могут ее получить.

Есть вероятность того, что носитель этого знака уедет за границу или любое другое место для рабочей поездки. Фаза выглядит благоприятно для тех, кто хочет создать стартап.

Козерог

Когда 17 января 2023 Сатурн будет проходить в Водолее, он будет расположен во втором доме знака Козерога. Период смотрится удачным для бизнесменов. Вероятно, они могли бы добиться успеха в своей работе.

Тем, кто ожидает повышения, время выглядит удачным. Можно получить новейшую возможность либо работу. Есть большие шансы добиться успеха в каком-то деле, которое вы планируете.

Водолей

Сатурн принесет вызовы Водолеям в бизнесе и работе. Представители знака, работающие, скорее всего, ощутят повышение рабочего давления. Отсутствие сотрудничества будет видно ввиду коллег.

Астрологи советуют пока сохранить вашу текущую работу. Даже если вы готовы бросить работу, сохраняйте стабильный темп. Делая новую инвестицию в бизнес нужно быть мудрым и осторожным.

Рыбы

Транзит Сатурна будет периодом отчаяния и разочарований для Рыб в работе или бизнесе. Похоже, время подталкивает вас изменить текущую работу. Скорее всего вас переведут на другое место или на другую должность.

Для работы может потребоваться уехать за границу. Астрологи также настоятельно рекомендуют в период транзита воздержаться от новых начинаний.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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