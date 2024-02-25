Науковий прорив: Астрономи вперше підтвердили вплив темної матерії на галактики

Астрономи з Університету Каліфорнії в Берклі зробили значне відкриття, яке проливає світло на роль темної матерії у формуванні та розвитку галактик. Їхнє дослідження, вперше надає спостережні докази того, що темна матерія дійсно впливає на еволюцію галактик.

Це дослідження є значним кроком у нашому розумінні Всесвіту. Воно показує, що темна матерія – це не просто невидима речовина, а й активний компонент, який відіграє важливу роль у формуванні та еволюції галактик, пише phys.org.

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Темна матерія – це невидима речовина, яка становить близько 85% всієї матерії у Всесвіті. Її існування неможливо спостерігати напряму, але її вплив на видиму матерію, таку як зірки та газ, можна виявити за допомогою гравітаційних лінз та інших методів.

Дослідники вивчили 260 галактик різних типів і порівняли їхні властивості з розрахунками, заснованими на моделях темної матерії. Їхні результати показали, що галактики з більшою кількістю темної матерії мають зірки, які відрізняються за віком, хімічним складом та швидкістю формування від зірок у галактиках з меншою кількістю темної матерії.

Це свідчить про те, що темна матерія не просто пасивний фон, а відіграє активну роль у формуванні та еволюції галактик. Її гравітаційний вплив може впливати на траєкторії зірок, газ та пил, а також на утворення нових зірок.

Це дослідження є важливим кроком у розгадці таємниці темної матерії. Вчені планують провести подальші дослідження, щоб краще зрозуміти, як темна матерія впливає на галактики, і розкрити її природу.

Ось деякі ключові моменти дослідження:

Вперше знайдено спостережні докази впливу темної матерії на еволюцію галактик.

Властивості зірок у галактиках залежать від кількості темної матерії в гало.

Темна матерія відіграє активну роль у формуванні та еволюції галактик.

Подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти темну матерію та її роль у Всесвіті.

Нагадаємо, науковці знайшли планету з океанами лави всього в 73 світлових роках від Землі.

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