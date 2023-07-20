Серпень стане важким часом для чотирьох знаків зодіаку: на них чекають випробування

Серпень 2023 року принесе багато випробувань чотирьом уродженцям зодіакального кола. Вони зіштовхнуться із низкою проблем, які здатні зруйнувати всі плани. За словами астрологів, у зоні ризику Раки, Леви, Діви та Терези.

Рак

2023 рік є одним із найскладніших періодів у житті уродженців знаку – серпень не буде винятком. Рак виявиться збентеженим рутиною та безперспективністю своєї роботи, нудьгою та передбачуваністю кожного дня. Крім того, уродженці знаку зіштовхнуться із фінансовими труднощами, їм доведеться переглянути витрати та перейти до економії.

Лев

Лев у серпні почуватиметься невпевнено, його почнуть долати сумніви та невпевненість у собі. Також він шукатиме відповіді на питання, що його турбують. Ще більше погіршать ситуацію проблеми на роботі – уродженці знаку можуть опинитися на межі звільнення. Вони зриватимуться на другій половинці, що призведе до конфліктів.

Діва

Діви у серпні житимуть минулим, зводитимуть рахунки з кривдниками і навіть каратимуть себе за скоєні помилки. Їм слід заглушити ці емоції та пам'ятати, не можна звинувачувати себе за зло всього світу. Якщо вони не відпустять негативних емоцій, то проблеми захлеснуть їх. Крім того, нагадають про себе давні проблеми зі здоров'ям – Діви можуть потрапити до лікарні.

Терези

Серпень принесе Терезам чимало випробувань – на роботі їм доведеться відстоювати свою думку і переконувати начальство та товаришів по службі в тому, що вони добре виконують свої обов'язки. Почнуться проблеми і в особистому житті – сварки з другою половинкою можу перейти червону межу, партнери замисляться над розлученням.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.