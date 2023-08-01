Авраменко відповів, чи треба писати "по батькові" та "будь ласка" через дефіс

Як правильно писати по батькові і будь ласка

В українській мові існує декілька слів, які часто пишуть неправильно з дефісом, хоча це є поширеною помилкою. Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко роз'яснює, як правильно використовувати дефіс в цих словах.

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Зокрема, є два слова, з якими виникає найбільше плутанини. Авраменко у своєму уроці пропонує усім перевірити себе і обрати слово, що потребує написання з дефісом:

по батькові;

будь ласка;

все таки.

Правильна відповідь – слово "все-таки" пишеться з дефісом, так само як і "сказав-таки", "зробив-таки" і т.д.

Щодо слова "по батькові", багато людей роблять помилку, використовуючи дефіс, але насправді його потрібно писати окремо, без дефісу.

Також, етикетна формула "будь ласка" з дефісом теж є поширеною помилкою. Правильне написання – "будь ласка" без дефіса.

Олександр Авраменко наголошує, що слова "по батькові" і "будь ласка" пишуться окремо, без дефіса, і таким чином вони писалися ще сто років тому, тому це не новація, а старовинний правильний варіант.

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