Авраменко розповів, як правильно "бажати удачі" українською

Часто ми вживаємо фразу "бажаю удачі" з метою побажати успіху та щасливих обставин у справах людей. Однак, деякі можуть почувати сумніви, чи це не калька з російської мови і чи можна користуватися таким висловом в українській мові.

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Мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці надав вичерпну відповідь на це питання. Відзначивши, що деякі можуть плутати слова "удача" та "вдача", він пояснив, що "бажати удачі" – це абсолютно правильно і граматично вірно.

Слово "удача" означає бажаний результат, щасливий збіг обставин або успіх. Це давнє українське слово, і його вживання в повсякденному мовленні абсолютно виправдано.

При цьому важливо відрізняти слово "удача" від слова "вдача". "Вдача" - це характер або натура людини, її звички і особливості поведінки. Наприклад, можна сказати: "Вона має веселу вдачу", або "У мого сина горда вдача". Таким чином, ці два слова є паронімами – вони схожі за звуковим виглядом, але мають зовсім різне значення.

Отже, вживання фрази "бажаю удачі" є повністю обґрунтованим і коректним українським виразом побажання успіху та гарних результатів у справах та зусиллях людей.

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