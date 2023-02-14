Авто не заводиться після нічної стоянки: названо 6 основних причин

Двигун автомобіля може відмовитися запускатися з різних причин. Як правило, в більшості випадків водій може вирішити проблему самостійно – без необхідності везти машину в сервіс, проте для цього варто знати причину. Буває, що ніби і акумулятор нестарий, і заряджали його нещодавно, а холодного ранку стартер крутиться зовсім неохоче. При цьому на прогрітому моторі жодних проблем, впевнений запуск. Так у чому ж справа?

Основні причини відмови запуску двигуна

Несправна електропроводка

Причиною відмови запуску двигуна можуть стати пошкоджені контакти електропроводки. Це може статися через корозію або окислення клем, а також через послаблення затискачів проводів, підключених до акумулятора.

До того ж найчастіше при покупці ми звертаємо увагу на власне клему, не розуміючи, що впаяний у неї кабель не менш важливий. Недостатню товщину мідної жили в кабелі іноді видає незвичайно поведінка стартера: в першу секунду після повороту ключа (або натискання кнопки старту) його обертання дуже повільне, а потім він ніби розкручується. Майте на увазі – при розрядженому акумуляторі все виглядає якраз навпаки – стартер крутиться все повільніше і повільніше.

Свічки запалювання

Шкідливі відкладення можуть виникнути і на свічках запалення, через що вони почнуть працювати некоректно. Крім того, їх може залити бензином, і вони повністю перестануть давати іскру.

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Підшипники

Ця проблема також проявляється насамперед під великим навантаженням, тобто при холодному запуску. В принципі, стартер ніби працює непогано, але під впливом магнітного поля якір перекошується, через що порушуються контакт у щітках і магнітний зазор, а при сильному зносі якір починає чіпляти статор. Через це впаде потужність і сповільнюється обертання колінчастого валу ДВЗ. В принципі, досвідчені електрики з цією несправністю знайомі, але для її усунення потрібне повне розбирання вузла.

Порвався ремінь

Механічних несправностей, через які двигун не заводиться, набагато менше, ніж електричних. Найімовірніша – обрив ременя ГРМ. Через підвищені навантаження при прокручуванні промороженого двигуна зношений привід найчастіше рветься саме при пуску. Трапляється, що провертається вінець на маховику. В цьому випадку стартер не може розкрутити двигун до пускових обертів.

Несправності в паливній системі

Відмова роботи двигуна може бути викликана відсутністю пального або несправністю паливної системи. У цьому випадку також є кілька основних причин: протікання, тріщини в самому паливному баку, несправність сепаратора, а також проблеми з бензонасосом.

Намагайтеся перед покупкою запчастин порадитися з професіоналами автосервісу, які, напевно, бачили потрібний вам автокомпонент у зношеному, зламаному стані. Саме вони можуть підказати вам, на які місця звернути увагу під час вибору тієї чи іншої запчастини.

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