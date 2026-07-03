"Азов" оголосив операцію "Пекло": що відомо про удар по тепловозу

1-й корпус НГУ "Азов" анонсував операцію "Пекло". Перші кадри — удар по тепловозу, який окупанти використовували для військової логістики.

Відео опубліковане на офіційній сторінці корпусу. На записі зафіксовано влучання по залізничній техніці. У "Азові" наголосили: це лише початок масштабнішої операції.

"Нашим ключовим пріоритетом є демілітаризація, а декомунізація — бонусом", — зазначили військові.

Подробиць операції поки не розкривають. Проте в корпусі кажуть, що противник вже розуміє, про що йдеться.

"Ворог уже здогадується, що це. Скоро покажемо більше", — інтригують в "Азові".

Удари по залізничній інфраструктурі окупантів стають дедалі системнішими. За даними відкритих джерел, протягом останніх місяців українські підрозділи вивели з ладу десятки одиниць залізничної техніки противника — локомотивів, цистерн і платформ із військовими вантажами. Операція "Пекло" може стати найбільш скоординованою з-поміж таких кампаній, зважаючи на публічний анонс і підкреслено демонстративний характер перших ударів. Динаміка знищення техніки свідчить про перехід від точкових рейдів до планомірного тиску на всю логістичну мережу противника.

Залізничні артерії на окупованих територіях відіграють критичну роль у постачанні російського угруповання: через вузлові станції в Донецьку, Дебальцевому та Іловайську окупанти перекидають боєприпаси, паливо й живу силу одразу в кількох операційних напрямках. Знищення тягового рухомого складу — тепловозів і електровозів — паралізує рух ешелонів ефективніше, ніж руйнування окремих ділянок колії, яку противник здатен швидко відновити. Саме тому удар по тепловозу в анонсі операції "Пекло" є сигналом про зміну пріоритетів: замість полотна — вузлові об'єкти, що множать наслідки кожного влучання.