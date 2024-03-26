'Азов' показав, як косить піхоту і палить техніку окупантів: пекельне відео

Батальйонна тактична група 12-ї бригади "Азов" зараз воює на Кремінському напрямку біля майже перетвореного на попіл селища Терни. Там не вщухають російські штурми, постійно б’є ворожа авіація та артилерія.

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"Противник не рахується з втратами особового складу, – звітує про тамтешню обстановку пресслужба "Азова". – За місяць активних боїв, завдяки діям нашої батальйонної тактичної групи, лише за підтвердженими даними ворог втратив:

* 356 – вбитими

* 602 – пораненими

* 3 – полоненими

* 9 танків

* 18 БМП

* 5 БТР

* 6 артилерійських систем

* 2 одиниці спецтехніки

* 1 міномет

* 2 БПЛА

* Велику кількість систем зв’язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання"

Відеозвіт "Азова"

Свої бойові здобутки "азовці" проілюстрували яскравим роликом про знищення живої сили та техніки ворога.

"У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження, – відзначають у "Азові". – Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скидами та артилерія".

Бойові пригоди Leopard

Раніше "азовці" опублікували цікаве відео, як окупанти намагалися вкрасти танк Leopard і жорстоко поплатилися за своє нахабство.

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