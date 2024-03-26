"Азов" показав, як косить піхоту і палить техніку окупантів: пекельне відео
Батальйонна тактична група 12-ї бригади "Азов" зараз воює на Кремінському напрямку біля майже перетвореного на попіл селища Терни. Там не вщухають російські штурми, постійно б’є ворожа авіація та артилерія.
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"Противник не рахується з втратами особового складу, – звітує про тамтешню обстановку пресслужба "Азова". – За місяць активних боїв, завдяки діям нашої батальйонної тактичної групи, лише за підтвердженими даними ворог втратив:
* 356 – вбитими
* 602 – пораненими
* 3 – полоненими
* 9 танків
* 18 БМП
* 5 БТР
* 6 артилерійських систем
* 2 одиниці спецтехніки
* 1 міномет
* 2 БПЛА
* Велику кількість систем зв’язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання"
Відеозвіт "Азова"
Свої бойові здобутки "азовці" проілюстрували яскравим роликом про знищення живої сили та техніки ворога.
"У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження, – відзначають у "Азові". – Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скидами та артилерія".
Бойові пригоди Leopard
Раніше "азовці" опублікували цікаве відео, як окупанти намагалися вкрасти танк Leopard і жорстоко поплатилися за своє нахабство.
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