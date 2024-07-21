Байден оголосив про вихід із передвиборчої кампанії: хто буде новим кандидатом

У неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів. Водночас він наголосив, що попри це залишиться президентом до кінця свого строку.

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", – йдеться у заяві президента США.

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Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

За даними західних ЗМІ, прихильники віцепрезидентки Камали Гарріс готуються до висування її кандидатури на посаду президента США. Байден підтримав кандидатуру Гарріс як кандидат від демократичної партії на президентських виборах 2024 року.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", – заявив Байден.

Додамо, раніше Джо Байден повідомив, що захворів на COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп і Байден говорили на дебатах про війну в Україні.

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