Банкова планує відкликати посла-сексологиню Ілащук з Болгарії – журналіст

Керівник проєкту "Главком", голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак повідомив, що Офіс президента планує відкликати новопризначену пані-посла у Болгарії Олесю Ілащук. Причиною такого рішення став скандал навколо відсутності дипломатичного досвіду у сексологині.

Зараз Банкова шукає кандидатуру на заміну. Про це Шлінчак повідомив у Facebook.

"Посла України в Болгарії Олесю Ілащук Офіс президента планує відкликати. Йде пошук кандидатури. Залишилося тепер чекати, скільки часу займе цей "пошук". Вони вже місяць Олегу Татарову шукають заміну, ніяк не знайдуть, хоч проєкт рішення про його звільнення був ще в грудні", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою сама Ілащук на своєму каналі в Telegram заявила, що інформація про її відкликання недостовірна.

"Наразі про мене та щодо мого призначення знову намагаються розповсюдити недостовірну інформацію. Будь ласка не довіряйте цій не підтвердженій інформації. Як тільки будуть будь-які офіційні дані, я вам напишу або дам посилання на перевірені джерела", – вказала вона.

Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський призначив на посаду посла України у Болгарії Олесю Ілащук, у якої немає дипломатичного досвіду.

На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічна психологиня, системно-сімейна терапевтка, гештальт-терапевтка та сексологиня. Таке призначення викликало шквал критики у суспільстві.

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