Баристи назвали топ-4 додатків до кави, які зроблять її ще смачнішою

Якщо звичний смак кави вам вже набрид, пропонуємо спробуємо доповнити та змінити його за допомогою різноманітних топінгів.

Про це пише radiotrek.

Кондитерський сироп

Сиропи зі смаком шоколаду, горіхів, карамелі та інші зроблять смак вашої кави цікавішим. Звертайте увагу на те, що в них містится багато цукру.

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Рослинне молоко

Спробуйте додати до кави вівсяне, мигдальне, соєве або кокосове молоко. Вони зроблять смак напою ніжним, а деякі види рослинного молока можуть бути доволі дієтичними.

Також, каву можна додати трошки вершкового масла, це надасть напою кремового відтінку.

Прянощі

Кориця, імбир, кардамон або інші за смаком. Кава матиме цікавий присмак.

Також можна додати у каву дрібку солі, яка забере надмірну гіркоту напою.

Кокосова олія

Чайна ложка кокосової олії надасть каві екзотичний присмак.

Нагадаємо, ми вже писали про 5 продуктів, які не можна додавати в каву.

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