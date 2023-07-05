Біда – це їхнє друге ім'я: названо три знаки зодіаку, які найчастіше потрапляють у неприємності

Чи знаки зодіаку можуть визначити нашу долю? Астрологи стверджують, що це справді так і серед усіх уродженців зодіакального кола є три, яких найчастіше переслідують неприємності, але в них вони винні самі. Йдеться про Водоліїв, Овнів і Близнюків.

Водолій

Водолії особливо цінують свободу та незалежність. Їм властива відкритість та послідовність, але в той же час вони люблять пригоди та нові враження, що не завжди закінчується для них благополучно. Вони часто приймають рішення під впливом емоцій і не дотримуються жорстких правил, що призводить до великих неприємностей, з яких потім важко вибратися.

Овен

Овни життєрадісні та сповнені енергії. Їх вважають темпераментними людьми, яких складно спіймати в пастку і замкнути в рамки, проте вони легко піддаються емоціям і можуть влаштувати скандал через дрібниці. Овни переконані у своїй непогрішності і самовпевнені, що не завжди добре їм закінчується.

Близнюки

Люди цього знаку люблять коли щось відбувається. Вони надзвичайно товариські і добре діють у загальному хаосі. Уродженці знаку часто ухвалюють необдумані рішення лише для того, щоб повеселитися. Вони живуть одним днем і ненавидять нудьгу та ледарство. Близнюки люблять пригоди, а коли в їхнє життя входить одноманітність, стають невпевненими та дратівливими. Але плата за це висока – вони часто потрапляють у халепи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.