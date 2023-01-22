Бейонсе повернулася на сцену у кришталевій сукні українського бренду (відео)

Американська співачка у стилі R&B, 41-річна Бейонсе, вперше вийшла на сцену після перерви. Артистка виступила на відкритті готельного комплексу Atlantis The Royal у Дубаї.

Як повідомляють ЗМІ, на сцену закритої вечірки Бейонсе вийшла вперше за 4 роки. Наголошувалося, що за свій виступ співачка могла отримати гонорар у сумі 24 млн. доларів.

Фотографії та відео були опубліковані в облікових записах Instagram.

Стало відомо, що для однієї з ефектних появ на сцені Бейонсе обрала вбрання українського бренду Frolov.

Це коротка кутюрна сукня рожевого кольору за формою, що нагадує кристал. На руках у співачки були напівпрозорі рукавички та легінси.

Також відома співачка використала у своєму образі прикраси від ювелірного будинку Messika.

Про свою сукню також написали творці бренду в соцмережі.

У своїй публікації вони назвали співачку королевою і підкреслив, що вбрання належить до колекції Frolovheart.

Під публікацією дизайнера одягу свої коментарі залишали українці. Вони вітали творців з успіхом та пишалися такими талантами.

Під час виступу співачка також одягла червону сукню від ліванського майстра Nicolas Jebran та екстравагантне вбрання з пір'ям від Atelier Zuhra.

Що відомо про Бейонсе

Це американська співачка у стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер.

Стала відома наприкінці 1990-х років, коли була солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.

Після розколу гурту випускала альбоми, опиняючись на верхніх рядках хіт-параду.

У 2021 році була визнана найтитулованішою артисткою в історії "Греммі". За десятиліття своєї творчої кар'єри вона здобула 28 нагород Американської національної академії мистецтва та науки звукозапису (NARAS).

Сьомий студійний альбом Бейонсе називається Renaissance, його вона представила влітку цього року.

Співачка одружена з американським репером Jay-Z, музиканти побралися у 2008 році. У пари троє дітей.

Нагадаємо, що раніше відомий актор Шон Пен теж звернувся до українських брендів. Під час свого візиту до Києва його помітили в українському взутті "Дніпровський Букін".

Також сукню від українського бренду під час свого виступу одягла красуня Вікторія Апанасенко. У ній вона представляла країну на "Міс Всесвіт 2023".

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