Білоруський доброволець Руслан Обломов загинув на війні в Україні

Українець Руслан Обломов ("Русік"), який воював проти росіян у складі білоруських добровольців, загинув на фронті. Це сталося під час виконання ним бойового завдання.

Як повідомляє Білоруський добровольчий корпус, "Русік" загинув "зі зброєю в руках, як справжній воїн". "Наш побратим Руслан Обломов "Русік" загинув під час виконання бойового завдання. Зі зброєю в руках, як справжній Воїн, він віддав своє життя на полі бою за Волю Українського Народу", – йдеться у повідомленні.

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Білоруське видання "Єврорадіо" повідомляє, що "ймовірно Руслан Обломов загинув під час нічного рейду спецназівців через Дніпро на позиції росіян біля Нової Каховки. Тоді був тяжко поранений білоруський доброволець Родіон Батулін ("Гена")".

Спочатку повідомлялося, що Руслан – білорус. Як з'ясувала "Наша ніва", він є українцем із Житомира, який воював разом з білоруськими добровольцями.

У Руслана Обломова залишилася маленька донька. У Білоруському добровольчому корпусі зазначають, що створили банку для допомоги рідним загиблого: https://send.monobank.ua/jar/3mHdRBnvE6. Можна перерахувати гроші й на банківську картку: 5375 4112 0349 0185.

Додатково: у грудні 2022 року білоруські добровольці в Україні створили військове формування "Білоруський Добровольчий Корпус". Про його появу повідомляли добровольці Ігор "Янки" Янков, Андрій "Безсмертний" Трацевський та Родіон "Гена" Батулін. Своєю метою вони назвали деокупацію України та Білорусі.

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