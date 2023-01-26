Беларуский доброволец Руслан Обломов погиб на войне в Украине

Украинец Руслан Обломов ("Русик"), воевавший против россиян в составе беларуских добровольцев, погиб на фронте. Это произошло во время выполнения им боевой задачи.

Как сообщает Беларуский добровольческий корпус, "Русик" погиб "с оружием в руках как настоящий воин". "Наш собрат Руслан Обломов "Русик" погиб во время выполнения боевого задания. С оружием в руках, как настоящий Воин, он отдал свою жизнь на поле боя за Волю Украинского Народа", – говорится в сообщении.

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Белорусское издание "Еврорадио" сообщает, что "вероятно, Руслан Обломов погиб во время ночного рейда спецназовцев через Днепр на позиции россиян возле Новой Каховки. Тогда был тяжело ранен беларуский доброволец Родион Батулин ("Гена")".

Первоначально сообщалось, что Руслан – белорус. Как выяснила "Наша нива", он является украинцем из Житомира, который воевал вместе с беларускими добровольцами.

У Руслана Обломова осталась маленькая дочь. В Белорусском добровольческом корпусе отмечают, что создали банк для помощи родным погибшего: https://send.monobank.ua/jar/3mHdRBnvE6. Можно перечислить деньги и на банковскую карту: 5375 4112 0349 0185.

В декабре 2022 года беларусские добровольцы в Украине создали военное формирование "Белорусский Добровольческий Корпус". О его появлении сообщали добровольцы Игр "Янки" Янков, Андрей "Бессмертный" Трацевский и Родион "Гена" Батулин. Своей целью они назвали деоккупацию Украины и Беларуси.

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