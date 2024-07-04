Безпілотники атакували військову частину розвідки рф у Ставропольському краї – ЗМІ

У четвер, 4 липня 2024 безпілотники атакували Ставропольський край. Цей регіон росії знаходиться за 600 км від кордону з Україною.

Губернатор Ставрополья Володимир Владіміров повідомив, що два безпілотники впали за 30 кілометрів від Ставрополя – в селі Московському Ізобільненського округу.

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За його словами, постраждалих немає. "Інфраструктура не постраждала, всі системи працюють у звичному порядку", – написав він у соцмережах.

Тим часом російське видання Astra.press пише, що вранці у Ставропольському краї дронами була атакована військова частина ГРУ РФ.

"Два безпілотники атакували в/ч 33443 формувань особливого призначення (Осназ) ГРУ у селі Московське. Один із безпілотників вибухнув, поранений розвідник. Про ушкодження частини достовірно невідомо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня морські дрони атакували у Новоросійську військово-морську базу частини Чорноморського флоту рф.

А 2 липня у російському Курську було атаковано центральну авіатехнічну базу російської армії.

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