Безпілотники атакували військовий аеродром у російській Адигеї та склад 'Шахедів'у Краснодарському краї (відео)

У вівторок, 9 жовтня, ЗСУ атакували базу зберігання шахедів у Єйському районі Краснодарського краю РФ. Після цього там спалахнула масштабна пожежа. Також у ніч на четвер, 10 жовтня, безпілотники здійснили атаку на російський військовий аеродром Ханська у республіці Адигея.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удар по складу, де зберігалися російські "Шахеди" в Краснодарському краї.

Згідно з інформацією відомства, спільна операція ВМС і СБУ була спрямована на базу, що знаходиться неподалік від селища Октябрський у Краснодарському краї РФ.

За даними Генштабу, на об'єкті перебувало приблизно 400 ударних безпілотників.

За словами місцевих жителів, на місці пожежі у Єйському районі чути вибухи. Територія навколо складу оточена.

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Площа пожежі складає близько 800 квадратних метрів.

Російські Telegram-канали публікують відео пожежі з місця удару.

Крім того, російський Telegram-канал Astra повідомляє, що у ніч на 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром Ханська у республіці Адигея. Зазначається, що аеродром розташований в районі станиці Ханська під Майкопом. Після атаки в районі летовища була зафіксована пожежа. Місцева влада інформацію ніяк не коментувала.

За даними Astra, на військовому аеродромі Ханська дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Нагадаємо, 4 жовтня у Воронезькій області і Пермському краї Росії горіли дві нафтобази після атаки безпілотників.

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