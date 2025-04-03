Безкоштовні комунальні послуги: хто з українських пенсіонерів отримає 100% знижку
В Україні існують певні категорії пенсіонерів, які можуть повністю звільнятися від оплати комунальних послуг. Крім цього, вони також можуть отримувати безкоштовно газ і паливо для опалення будинків.
Про це повідомляє видання "На пенсії". Згідно з постановою Кабміну №389, право на 100% знижку на оплату комуналки мають пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали в певних сферах.
Зокрема, безоплатне забезпечення газом і паливом, а також повне звільнення від оплати комунальних послуг отримують такі категорії пенсіонерів:
- колишні працівники закладів освіти;
- ексспівробітники бібліотек, музеїв і культурних установ;
- медичний персонал;
- спеціалісти, що займалися захистом рослин.
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Щоб скористатися цією пільгою, необхідно мати щонайменше три роки стажу роботи в сільській місцевості за відповідною спеціальністю, а також обіймати цю посаду на момент виходу на пенсію.
Крім того, враховується рівень доходу пенсіонера – він не повинен перевищувати 4 240 гривень на одну особу. Пільга надається терміном на один рік з моменту подання заяви та поширюється виключно на самого пенсіонера, без охоплення членів його сім'ї.
Як отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг
Подати заяву на оформлення пільги можна кількома способами:
- особисто у відділенні сервісного центру Пенсійного фонду;
- дистанційно через мобільний додаток "Пенсійний фонд";
- за допомогою порталу "Дія";
- через представника місцевої влади;
- онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.
До заяви потрібно додати документи, які підтверджують стаж роботи у відповідній сфері, зокрема довідку на основі записів у трудовій книжці.
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