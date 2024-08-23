Без якого документу можуть не зарахувати у ВНЗ вступників призовного віку

Вступ до вищого навчального закладу для чоловіків віком від 18 до 60 років вимагає наявності дійсного військово-облікового документа. Ця вимога є обов'язковою і передбачена чинним законодавством України. Про це повідомив начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного ТЦК Любомир Хомицький. Про це пише sud.ua.

Чому потрібен військово-обліковий документ?

Військовий облік: Наявність військово-облікового документа свідчить про те, що особа перебуває на військовому обліку і виконує свої обов'язки перед державою.

Наявність військово-облікового документа свідчить про те, що особа перебуває на військовому обліку і виконує свої обов'язки перед державою. Мобілізаційна готовність: Військово-облікові дані необхідні для мобілізаційної підготовки та забезпечення оборонної спроможності країни.

Винятки для жінок

Для жінок-абітурієнток існує низка винятків. Зокрема, жінки, які навчаються за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов'язані стати на військовий облік лише після закінчення навчання та отримання диплома. Це пов'язано з тим, що ці спеціальності є військово-обліковими.

Що робити, якщо абітурієнт переїхав до іншого міста?

Якщо абітурієнт переїхав до іншого міста і змінив місце проживання, йому необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання для внесення змін до своїх військово-облікових даних.

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Які документи потрібні для вступу?

Для вступу до вищого навчального закладу, крім військово-облікового документа, необхідно надати такі документи:

Атестат про повну загальну середню освіту.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Документ, що посвідчує особу.

Медична довідка.

Інші документи, які можуть вимагатися закладом освіти.

Наявність дійсного військово-облікового документа є обов'язковою умовою для вступу до вищих навчальних закладів для чоловіків віком від 18 до 60 років. Жінки-абітурієнти мають певні особливості щодо військового обліку, які залежать від обраної спеціальності.

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