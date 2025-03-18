Без опадів та до +8: погода в Україні на 19 березня

На початку нового робочого тижня в Україні несподіваних погодних змін не прогнозується. Холодний фронт, що прийшов 15 березня, збережеться майже до кінця тижня.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

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Середа принесе перші натяки на потепління. Опади не прогнозуються. Уночі температура залишиться мінусовою навіть на півдні. Найхолодніше буде в Київській та Луганській областях – до -6°. У Криму вночі близько -1°...+1°. Вдень стане тепліше. До +8° повітря прогріється на Закарпатті, у Києві та області, а також у південних регіонах, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. У Києві сухо, вночі -4...-6°, вдень +6...+8°.

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