Благовіщення в Україні 2023: коли святкують та які заборони

Благовіщення Пресвятої Богородиці цьогоріч святкується 7 квітня. Це свято відноситься до великих дванадесятих у Православній Церкві. Цього дня відбулося явлення Діві Марії Архангела Гавриїла та повідомлення про майбутнє народження Ісуса.

У Православній Церкві це свято символізує спокуту людством гріхопадіння Єви.

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Історія свята

Матір Ісуса Марія виховувалась у храмі та дала обіцянку Богу залишитися незайманою. Вона жила в Назареті із названим чоловіком, далеким родичем Йосипом. Одного разу до неї в дім увійшов Архангел Гавриїл і сказав промову, яку почав зі слів: "Радій, Благодатна!". Він повідомив Марії про велике диво – зачаття нею майбутнього Спасителя Ісуса Христа.

Перші згадки про Благовіщення відносяться до II століття. Офіційною ця подія стала у VI столітті, коли візантійський імператор Юстиніан встановив дату свята на 25 березня (7 квітня за новим стилем).

Традиції та обряди свята

У день Благовіщення у храмах відбуваються богослужіння. Церковні служителі одягають блакитне вбрання. У храмах проводяться всенічні, які починаються з великої вечері. Служби мають літургійні особливості, що залежать від днів тижня. Якщо Благовіщення та Великдень збігаються (Кріопаска), то канони свят з'єднуються.

У народі цей день називається "Сонячний день". У цей день поширена традиція випускати птахів на волю. Люди вірять, що в Благовіщення вони долітають до ангелів-охоронців і сповіщають про всі добрі вчинки, які були здійснені за рік.

Віруючі люди 7 квітня готують Благовіщенську сіль. Для цього господині беруть мішечок, в який кожен із членів сім'ї насипає щіпкою солі. Її прожарюють у вогні та зберігають в затишному місці. Благовіщенську сіль використовують як оберіг. Вважається, що вона має чудодійні властивості – зокрема, лікувати від хвороб. Якщо вона не витратиться протягом року, то наступного свята її спалюють у вогні. Вірять, що особливу силу мають й просфори та освячена вода, які віряни приносять з храму.

У день Благовіщення віруючі здійснюють паломництво по святих місцях. Християни вважають, що цього дня відкриваються небеса і Господь чує благання та прохання людини. Люди загадують бажання і просять небесні сили про допомогу у великих справах.

У стародавніх слов'ян існував звичай розпалювати на свято великі багаття. Вони викидали у вогонь усі старі речі та предмети. Вважалося, що таким чином у вогні згоряли всі біди, хвороби та нещастя.

Цього року Благовіщення припадає на Великий піст перед Великоднем. На це свято Православна Церква дає послаблення посту. Зокрема, можна їсти рибу. Якщо Благовіщення випадає на Страсний тиждень (останній тиждень перед Великоднем), то рибу не можна вживати.

Що не можна робити на Благовіщення

У народі Благовіщення вважається великим релігійним святом. Цього дня є заборони на повсякденні справи – не рекомендується шити, в'язати, вишивати, заплітати коси, стригтися, фарбувати волосся, навіть розчісуватися. Ця прикмета пов'язана з повір'ям, згідно з яким люди здавна вважають, що життя людини є ниткою, якою може керувати сам Господь чи ангели-охоронці. У день, коли відкриваються небеса, легко переплутати життєві нитки, змінити долі сім'ї та близьких людей.

Також варто утриматися від тяжкої фізичної праці. Господині намагаються приготувати їжу напередодні Благовіщення, щоб у свято бути вільними від домашнього клопоту.

Заборони свята:

Поганою прикметою вважається давати гроші в борг, роздавати щось із дому, інакше можна віддати спокій, здоров'я та добробут. Не слід цього дня одягати нові речі, щоби не зіпсувати їх. Свято не можна проводити в метушні, гніві, злості та роздратуванні.У цей день не варто укладати шлюби – це період помірності та покаяння.

До речі, вважається, що бажання, яке буде загадане на Благовіщення, виповниться найближчим часом.

Пропонуємо дізнатися, які подарунки заборонені на Великдень.

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