Блискучі та яскраві: несподівані тренди для манікюру на літо 2023

Цього року модницям та модникам не варто особливо перейматися, який колір лаку обрати для нігтів. Стилісти кажуть, що в трендах будуть всі кольори та майже всі принти.

Влітку скористайтеся можливістю носити більш сміливі та яскраві нейл-арт образи. "І немає нічого кращого, як свіжі, світлі та вітамінні тони, щоб супроводжувати ваші сонячні дні", – пише видання Sante.

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Який манікюр обрати влітку:

Малиновий, або фуксія – він надасть нігтям більше блиску, інтенсивності та барвистості. Він ідеально підходить для відпочинку на пляжі, чи для вечірки літнього вечора.

Червоний – класика, яка має багато відтінків: від яскравого "кривавого" до кольору заходу сонця. Такий манікюр підійде до будь-якого стильного літнього вбрання.

Неонові нігті або яскраво-жовті – для сонячних днів. Яскраві цитрусові кольори будуть у трендах як ніколи. На руках і ногах цей лак стане прикрасою вашого стилю. Якщо для жовтий манікюр надто "екзотичний", спробуйте поєднати різні кольори на різних нігтях, а якісь з них пофарбуйте у жовтий.

Безтурботна небесна блакить – щоб додати настрою та легкості. Цей м’який кольоровий тренд літа 2023 – один із фаворитів. Він навіть має заспокійливий ефект. А ще ідеально підійде як для коротких, так і довгих нігтів.

Пастельний фіолетовий – цей піднесений колір можна нанести у три шари, аби отримати більш насичений манікюр. А ще можна додати сріблястого або золотого блиску, який нагадує блиск проміння сонця.

Лавандовий колір буде теж у тренді – він підійде для тих, хто шукає гармонії та спокою.

Білий – від напівпрозорого до насиченого молочного. Спробуйте поєднати "білий" манікюр з світло-бежевим, коричневим або блідо-рожевим. А ще можна додати відтінків сірого, рожевого або фіолетового.

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Французький манікюр з цікавими деталями – до нейтральної основи можна додати кілька родзинок на кінчиках нігтів.

Яскраво-зелений або лайм — для літа немає нічого кращого яскраво-зеленого. Не надто темний, не надто світлий, цей колір натхненний природою.

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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