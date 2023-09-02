Блогерка розповіла про 6 лайфхаків з прибирання, які не працюють, а роблять тільки гірше

Чому не можна прибирати колою, таблетками для посудомийної машини та лимоном

Щодня в Інтернеті з'являються нові методи та техніки для полегшення прибирання вдома. Однак вибір, які саме з них спробувати, а які краще уникати, може бути важливим завданням.

Професіоналка з прибирання Лаура Маунтфорд, яка має понад півмільйона підписників в Instagram, поділилася деякими популярними лайфхаками, які, на її думку, можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

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По-перше, Лаура не рекомендує використовувати таблетку для посудомийної машини для чищення дивана. Вона пояснює, що таблетка для посудомийної машини призначена для видалення жиру з посуду, тому її використання для чищення дивана може пошкодити тканину та залишити плями.

Другий лайфхак, який Лаура не рекомендує – це чищення килимів з використанням прального порошку або дезинфікуючих засобів. Вона зауважує, що активні речовини в таких засобах повинні бути ретельно змиті після чищення, а використання їх на килимах може пошкодити волокна та призвести до втрати кольору.

Також варто уникати чищення унітазу кока-колою, оскільки кислота в напої може видалити бруд, але не знищить мікробів і не залишить свіжого запаху. Крім того, кока-кола може залишати липкий осад, що сприяє росту бактерій.

Лаура також попереджає від змішування різнокольорових засобів для чищення унітазу, оскільки це може виділяти шкідливі гази через вміст відбілювачів у багатьох таких засобах.

Щодо лимонів, вони є чудовим природним очисником, але одного лимона може бути недостатньо для чищення посуду в посудомийній машині.

Останній лайфхак, який Лаура коментує – використання сушильних серветок для видалення пригорілої їжі з каструль і сковорідок. Хоча такі сушильні серветки мають чудовий запах і можуть бути використані для великої кількості завдань удома, вони не призначені для видалення жиру і бруду на кухонних посудах.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за декілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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