'Бої на кордоні та звільнення населеного пункту': окупанти заявляють про дивні події у Бєлгородській області (відео)

Бійці "Русского добровольческого корпуса", які воюють на боці України повідомили, що вони перебувають у Бєлгородській області рф сьогодні, 22 травня. Разом з бійцями на територію росії також проникли члени легіону "Свобода России".

За попередніми даними, добровольцям вдалося взяти під контроль населений пункт Козинка. Про це повідомили у пресслужбі легіону, корпусу та низці російських місцевих Telegram-каналів.

Зранку добровольці опублікували відео на тлі дорожніх знаків про початок населених пунктів Любимовка (Брянська область), Безлюдовка (Бєлгородщина), Чуровичи (Брянська область). Дещо згодом легіон опублікував звернення до жителів прикордонних російських регіонів.

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"Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях", – заявили військові.

Потім легіон повідомив про звільнення населеного пункту у Бєлгородської області. Там заявили, що "Свобода Росії" та РДК "рухаються далі", у бік Гайворона, куди вже зайшли передові загони.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу нібито зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".

У мережі від самого ранку ширяться відео від мешканців Бєлгородської області, які фіксують звуки сирени. Також повідомлялося про буцімто ракетні удари. На засіданні влади Бєлгородської області говорили про "тривожні новини із військової частини".

Своєю чергою прессекретар путіна Пєсков заявив, що Міноборони, ФСБ і прикордонна служба доповіли президентові росії про "спробу прориву української диверсійної групи" до Бєлгородської області.

"Ведеться робота щодо їх видавлювання з російської території та знищення цієї диверсійної групи. Сил та засобів на місці достатньо", – переконує Пєсков.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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