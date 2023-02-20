Бійці 3 ОШБр зірвали наступ 'вагнерівців' на Бахмутському напрямку (відео)

Українські захисники неподалік Бахмута ліквідували ворожу піхоту. Вдалося "заземлити" щонайменше 8 "вагнерівців".

Кадрами своєї роботи поділилися мінометники 3-ї окремої штурмової бригади. Вони зірвали наступ значної сили ворога на Бахмутському напрямку.

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У телеграм-каналі бригади опубліковано кадри з дрона, на яких можна побачити, як російські бойовики групами рухаються серед засніженого поля та поміж посадками. Однак після вдалого вистеження мало хто з них вижив.

"Ще одна невдала спроба просування росіян під Бахмутом – мінімум вісім 200-х. Піхоту вагнера засікла розвідка 3 ОШБр, знищено мінометним розрахунком 120 мм", – йдеться в описі до відео.

Також сьогодні у мережі з'явилося відео, як бійці 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" знищили групу з 3 окупантів в Бахмуті. Працювали з мінометів 60-мм і 120-мм.

Пропонуємо дізнатися, як українські бійці ліквідували новітній російський танк.

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