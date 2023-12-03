Бійці 63-ї бригади влаштували епічне 'нічне полювання' на окупантів (відео)

Танкісти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ епічно знищили позиції російських окупантів на одному з напрямків фронту. Спецоперацію воїни 63 ОМБр провели вночі, неочікувано для інтервентів.

Відео знищення ворога та його позицій з'явилося на сторінці бригади у Фейсбуці. Воно було зняте на камеру коптера, що фільмував роботу українських воїнів.

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"Танки 63 бригади увірвалися на ворожі позиції й рознесли їх вщент! Ру*ня наосліп намагається втікати від важкого і смертоносного металу", – йдеться в описі до цих кадрів.

Нагадаємо, снайпер з СБУ встановив новий світовий рекорд: знищив російського окупанта з відстані 3,8 км.

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