Бійці 92 бригади ліквідували російський танк Т-72Б3 вартістю 3,5 млн доларів (відео)

На Бахмутському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищила російський танк Т-72Б3 FPV-дроном.

Як повідомив командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі, вартість знищеної техніки окупантів становить 3,5 млн доларів.

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"Дрон вартістю 500 доларів знищує вогневі засоби на 3,5 млн доларів", – прокоментував він це відео.

"Танк Т-72Б3 – це модернізована версія Т-72Б – основний бойовий танк армії РФ. До 2022 року такі машини постачались темпом 100-150 танків на рік, то у 2023 році темп зріс орієнтовно до 30 машин на місяць. Разом з тим, зʼявилися проблеми з постачанням комплектуючих", – зауважив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, бійці ССО на південному напрямку фронту нзнищили російську вантажівку "Урал", яка перевозила іранські снаряди до реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" (РСЗВ).

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