Бійці 93-ї бригади показали обстріл позицій окупантів у Бахмуті з танка (відео)
Українські військові продовжують героїчно тримати оборону Бахмута на Донеччині. Зокрема, на Бахмутському напрямку бої ведуть бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Захисники України завдали вогневого ураження по позиціях окупантів з танка. Про це повідомив у Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
"Працює 93 бригада "Холодний Яр", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як українські бійці ведуть вогонь по ворожих позиціях з танка. Інформація щодо втрат живої сили та техніки окупантів не вказана.
Точний час та місце виконання бойового завдання не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".
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