Бійці батальйону 'Свобода' на Сіверському напрямку спалили два ворожих танки (відео)

Українські воїни з бригади Національної гвардії України "Рубіж" ліквідували два російських танки. Це сталося на Сіверському напрямку.

Відео ліквідації ворожої військової техніки опубліковано на Фейсбук-сторінці батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".

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На кадрах можна побачити що після влучання снаряда російські танки палають як смолоскипи.

"Знов відбили ворожий штурм. Поки ще не можемо показати більше деталей та результатів, але згодом ви про все дізнаєтеся", – прокоментували це відео бійці батальйону "Свобода".

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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