Бойцы батальона 'Свобода' на Северском направлении сожгли два вражеских танка (видео)

Украинские воины из бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" ликвидировали два российских танка. Это произошло на Северском направлении.

Видео ликвидации вражеской военной техники опубликовано на Фейсбуке-странице батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

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Видео дня

На кадрах можно увидеть, что после попадания снаряда российские танки пылают как факелы.

"Снова отразили вражеский штурм. Пока еще не можем показать больше деталей и результатов, но впоследствии вы все узнаете", — прокомментировали это видео бойцы батальона "Свобода".

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк кафиров T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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