ВСУ ликвидировали российский БТР дроном-камикадзе (эффектное видео)

Украинские военные методически уничтожают военную технику россиян на разных участках фронта. В частности, в боях участвую морские пехотинцы.

Бойцы подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили российский БТР. Об этом сообщили в телеграмм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Военнослужащие превратили в металлолом бронетранспортер, который оккупанты оставили на поле боя.

Читайте также: Артиллеристы мощно ударили по месту зарядки "Града" оккупантов (видео)

"Оставленный оккупантами на поле боя БТР был поражен и уничтожен аэроразведчиками подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть, как БТР горит от повреждений, а на следующих кадрах взрывается, разлетаясь вдребезги. Точное время и место уничтожения российской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!