Бійці з 30 ОМБр показали відео ліквідації лігва окупантів з дрона

Бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького з безпілотника помітили ворога, що окопався серед посадок та облаштовував свої позиції. Аеророзвідка передала координати артилеристам й лігво окупантів було ліквідовано.

Відео знищення ворожих позицій опубліковано на сторінці бригади у Фейсбуці. На ньому можна побачити, як один з російських солдатів ходить територією посадки та ламає гілки дерев, певно, аби краще укріпити тимчасове житло.

Читайте також: Прикордонники завдали нищівного удару по позиціях росіян під Лиманом (відео)

Інший окупант тим часом облаштовує окоп. Коли бійці з 30 ОМБр завдали точного удару по позиціях ворога, його лігво було розвалено. З нього повискакували окупанти та почали тікати, двоє з них тягли попід руки пораненого товариша.

"Один постріл артушечки та халабудка розвалена", – пожартували артилеристи 30-ї бригади, коментуючи кадри своєї роботи.

Пропонуємо також переглянути кадри роботи бійців з бригади "Холодний Яр", які у Бахмуті ліквідували значну кількість російських інтервентів завдяки пастці.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!