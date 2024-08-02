Бійці з бригади 'Помста' влаштували 'нічне полювання' на окупантів у Серебрянському лісі (відео)

У Луганській області бійці Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса влаштували нічну засідку та знищили ворожі укріплення.

Працювали оператори важкого бомбера "Вампір" в районі Серебрянського лісу неподалік Кремінної.

Як повідомили у ДПСУ, за допомогою важкого ударного безпілотника "Вампір" прикордонники завдали точних ударів по позиціях російських окупантів поблизу Кремінної. В результаті атаки було знищено низку ворожих укріплень.

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Відео роботи прикордонного загону опубліковане у YouTube-каналі Прикордонної служби України.

"Низку ворожих укріплень зруйнували оператори важкого бомбера "Вампір" в районі Серебрянського лісу неподалік Кремінної. Робота прикордонників комендатури швидкого реагування "Aut nos aut nullus! – Або ми, або ніхто!"", – прокоментували у ДПСУ.

Нагадаємо, днями прикордонники на Харківщині ліквідували два танки та легковик російської окупаційної армії.

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