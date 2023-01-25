Бійці Нацгвардії артилерійським ударом знищили російську гармату з БК: видовищне відео

Сили оборони України ліквідовують російських окупантів невпинно на всіх напрямках. Бійці Нацгвардії показали пряме ураження позицій ворога та російської гармати.

Ефектне відео опублікували на Facebook-сторінці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Професійна робота виконана на Бахмутському напрямку.

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"Видовищне знищення російської 120 мм самохідної артилерійської гармати 2С9 "Нона" разом з БК. Пряме ураження здійснене артилерією Бригади швидкого реагування НГУ на бахмутському напрямку. Ворог буде знищений!" – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Заступник начальника розвідки при Міноборони Вадим Скібіцький розповів про майбутній можливий наступ росіян. Раніше він уже оцінював терміни закінчення війни в Україні.

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